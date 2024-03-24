Не забудем и не простим: все причастные к теракту в «Крокусе» поплатятся за это

Эфирная новость 46 0

Мы скорбим, но не опускаем руки, мы сильные, когда мы вместе.

Фото, видео: MAXIM SHIPENKOV / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

И вот нам снова брошен вызов. Один из самых страшных терактов в истории страны.

Взрывы домов, взрывы поездов, электричек и самолетов. Захват заложников в Буденновске, на мюзикле «Норд-Ост» и, конечно, в Беслане.

Мы все это помним, и все это — шрамы в наших душах. Мы не забываем и не прощаем.

Для таких преступлений нет срока давности — ни для исполнителей, ни для заказчиков. Все, кто думал, что нас можно запугать или таким образом заставить свернуть с намеченного пути, ошиблись и поплатились.

И те, кто устроил теракт в Москве, поплатятся. И те, кто их направил, тоже поплатятся — сколько бы для этого ни потребовалось времени, сил и средств.

Наши мысли и молитвы сейчас с семьями тех, кто в пятничный весенний вечер пришел на концерт любимой группы, чтобы в компании друзей и близких насладиться музыкой, творчеством, искусством, свободой.

Те, кто нападал, хотел поселить в нас страх и неуверенность, сделать несвободными. Они этого никогда не получат: мы скорбим, но не опускаем руки, мы сильные, когда мы вместе.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
24 мар
«Мы с вами, держитесь»: как Россия отреагировала на страшный теракт в «Крокусе»
24 мар
Была еще одна группа? Ветеран «Альфы» Филатов проанализировал теракт в «Крокусе»
24 мар
Профессионалы или дилетанты? Какие выводы можно сделать о террористах по видео из «Крокуса»
24 мар
«Заказное массовое убийство»: Кнайсль отреагировала на теракт в «Крокусе»
24 мар
Победитель шоу «Голос. Дети» Рутгер Гарехт спас свою мать во время теракта в «Крокусе»
24 мар
«Хватило ума»: Захарова осадила Зеленского после заявления о теракте в «Крокусе»
24 мар
День общенационального траура по погибшим в «Крокус Сити Холле» начался в России
24 мар
Отец погибшего в «Крокусе» мужчины показал последнее сообщение от сына
24 мар
Загадочная история: откуда США знали о грядущем теракте в «Крокусе»
24 мар
От Калининграда до Владивостока: трагедия в «Крокусе» дополнительно сплотила граждан России
+2° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
92.61
0.66 100.22
-0.15
Погружение в коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 ма...

Последние новости

6:47
«Мы с вами, держитесь»: как Россия отреагировала на страшный теракт в «Крокусе»
6:32
Не забудем и не простим: все причастные к теракту в «Крокусе» поплатятся за это
6:18
Была еще одна группа? Ветеран «Альфы» Филатов проанализировал теракт в «Крокусе»
5:59
Профессионалы или дилетанты? Какие выводы можно сделать о террористах по видео из «Крокуса»
5:43
«Заказное массовое убийство»: Кнайсль отреагировала на теракт в «Крокусе»
5:29
Чувство гордости за страну: главные выводы по итогам выборов в России

Сейчас читают

Была еще одна группа? Ветеран «Альфы» Филатов проанализировал теракт в «Крокусе»
Отец погибшего в «Крокусе» мужчины показал последнее сообщение от сына
«Уносили ноги»: выжившая в теракте дочь космонавта Рюмина раскрыла, что помогло ей спастись
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок