Ким Чен Ын обратился к Владимиру Путину в связи с терактом в «Крокусе»

Он подчеркнул, что северокорейский народ испытывает чувство солидарности с россиянами.

Глава КНДР Ким Чен Ын выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает агентство ЦТАК.

«От имени правительства и народа Корейской Народно-Демократической Республики и от себя лично приношу соболезнования в связи с произошедшим в Московской области крупномасштабным терактом, повлекшим многочисленные жертвы», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что северокорейский народ испытывает чувство солидарности с россиянами.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».

В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, однако к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 133 человека.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

Ранее 5-tv.ru писал, что фанаты «Црвены Звезды» после теракта в «Крокусе» устроили акцию на матче с «Зенитом».