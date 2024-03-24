Ким Чен Ын обратился к Владимиру Путину в связи с терактом в «Крокусе»

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 24 0

Ким Чен Ын принес соболезнования российскому народу в связи с терактом

Ким Чен Ын обратился к Владимиру Путину в связи с терактом в «Крокусе»

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Он подчеркнул, что северокорейский народ испытывает чувство солидарности с россиянами.

Глава КНДР Ким Чен Ын выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает агентство ЦТАК.

«От имени правительства и народа Корейской Народно-Демократической Республики и от себя лично приношу соболезнования в связи с произошедшим в Московской области крупномасштабным терактом, повлекшим многочисленные жертвы», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что северокорейский народ испытывает чувство солидарности с россиянами.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».

В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, однако к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 133 человека.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

Ранее 5-tv.ru писал, что фанаты «Црвены Звезды» после теракта в «Крокусе» устроили акцию на матче с «Зенитом».

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
24 мар
Владельцы «Крокус Сити Холла» высказались о судьбе площадки после теракта
24 мар
Захарова разнесла участников шедшего во время теракта в «Крокусе» эфира на Украине
24 мар
«Они не убегают»: Риттер объяснил несостоятельность версии о причастности ИГ* к теракту в «Крокусе»
24 мар
«Братья навек»: фанаты «Црвены Звезды» после теракта в «Крокусе» устроили акцию на матче с «Зенитом»
24 мар
Более четырех тысяч москвичей сдали кровь для пострадавших в «Крокус Сити Холле»
23 мар
МИД Германии по-русски обратился к россиянам после теракта в «Крокусе»
23 мар
Ирина Шейк отреагировала на теракт в подмосковном «Крокусе»
23 мар
Врачи круглосуточно бьются за жизни пострадавших при теракте в «Крокусе»
23 мар
Бастрыкин поручил наградить оказывавших помощь на месте теракта в «Крокусе» граждан
23 мар
Владелец «Крокуса» Агаларов впервые прокомментировал теракт
+2° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
92.61
0.66 100.22
-0.15
Погружение в коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 ма...

Последние новости

2:24
Владельцы «Крокус Сити Холла» высказались о судьбе площадки после теракта
2:07
Ким Чен Ын обратился к Владимиру Путину в связи с терактом в «Крокусе»
1:54
Один человек погиб в результате массированной атаки на Севастополь
1:51
Захарова разнесла участников шедшего во время теракта в «Крокусе» эфира на Украине
1:29
Для ума и сердца: лучшие советские мультфильмы на все времена
1:11
«Они не убегают»: Риттер объяснил несостоятельность версии о причастности ИГ* к теракту в «Крокусе»

Сейчас читают

Владелец «Крокуса» Агаларов впервые прокомментировал теракт
Задержание стрелявших в «Крокус Сити Холле». Главное
«Уносили ноги»: выжившая в теракте дочь космонавта Рюмина раскрыла, что помогло ей спастись
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок