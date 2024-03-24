СК просит очевидцев оказать содействие в расследовании обстоятельств теракта в «Крокусе»

Следственный комитет РФ просит тех, кто был в Crocus City Hall в момент теракта, и очевидцев ЧП, оказать содействие в расследовании обстоятельств трагедии. Соответствующее обращение появилось в официальных социальных сетях ведомства спустя два дня после страшных событий.

«Следственный комитет России обращается к гражданам, находившимся в момент теракта в помещениях концертного зала „Крокус Сити Холл“, а также ко всем очевидцам трагедии с просьбой предоставить всю имеющуюся информацию для детального восстановления полной картины происходивших вчера вечером событий», — гласит заявление.

Для удобства связи в ведомстве оставили телефоны, по которым можно оперативно связаться с контролирующими органами и внести ясность. Все полученные данные, отмечают в СК, понадобятся, чтобы восстановить полную картину произошедшего, установить вину всех фигурантов. Расследование инцидента лично контролирует председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Информацию можно передать по следующим телефонам:

8 (495) 986-78-68 (Главное следственное управление СК);

8 (495) 690-25-28 (Главное следственное управление СК по Москве);

8 (800) 100-12-60 (Единая многоканальная линия СК).

По последним данным, число пострадавших в теракте в «Крокусе» увеличилось до 152, среди них восемь детей. Погибли 133 человека, в том числе трое детей. Второй день подряд к дверям медицинских учреждений стекаются неравнодушные, чтобы стать донорами крови для нуждающихся.

Знаменитости, в свою очередь, выражают соболезнования семьям погибших и пострадавшим один за другим. Некоторые из них жертвуют большие суммы на благотворительность.

Ранее 5-tv.ru писал, как тамбовчанка смогла спастись из «Крокуса».