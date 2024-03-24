«Поняла, что выстрелы, начали кричать»: тамбовчанка рассказала, как смогла спастись из «Крокуса»

Поверить в происходящее женщина смогла не сразу.

Среди очевидцев страшной трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холла» огромное количество людей, которым чудом удалось спасти. Одной из них стала и Марина Шальнева из Тамбова — она дала эксклюзивный комментарий 5-tv.ru и рассказала, как смогла выбраться из здания, захваченного террористами.

На концерт группы «Пикник», который должен был состояться 22 марта в «Крокусе», Марина приехала не одна, а с сопровождающим. Женщина слабо видит — у нее лишь 7% зрения.

Очевидица поделилась, что на запланированном мероприятии был полный аншлаг, все места оказались раскуплены. Побывать на концерте любимой группы в «Крокусе» хотелось очень сильно, однако судьба распорядилась иначе.

Когда раздались первые звуки выстрелов, Марина была уверена — кто-то пронес петарду. Поверить в происходящее было невероятно трудно, из-за чего у многих, как и у нашей собеседницы, возникло чувство нереальности.

«У меня оно было точно. Кто-то, может быть, баловался, еще что-то делал. А когда это уже повторилось, и я услышала два выстрела — я потом поняла, что это выстрелы», — рассказала она.

Первым призывом действовать и спасаться стал молодой человек, который сказал бежать Марине и ее сопровождающему. К счастью, войти в зал они еще не успели и стояли около третьего входа, который закрывался от первого и второго небольшой колонной. Террористы их не увидели.

Вместе с другими людьми они направились к резервному выходу, где обычно должны храниться декорации. Он оказался заперт, однако мужчинам удалось расшатать двери, что и спасло многих — им удалось выбраться.

«Я помню огромный большой темный холл. И за нами уже начала собираться толпа. Сначала там было два человека, потом четыре, потом уже больше 20. Кто-то уже сразу начал кричать», — вспоминает Марина Шальнева.

Стрельба произошла в концертном зале вечером в минувшую пятницу. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные личности в камуфляже и открыли стрельбу. На данный момент СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Число погибших, по последним данным СК, составляет 133 человека.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сейчас происходит у разрушенного «Крокус Сити Холла».