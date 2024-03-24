Разрушенный после теракта «Крокус Сити Холл» сняли с воздуха

Пожар почти полностью уничтожил концертный зал.

Полностью сгоревший и разрушенный концертный зал «Крокус Сили Холл» после теракта 22 марта снят с высоты птичьего полета — кадры запечатлели с вертолета.

На ролике видно, что у части почерневшего от пожара здания обвалилась крыша. На месте бывшей сцены — огромная воронка. В «зале» сейчас груды металла, обломков и сгоревшего пластика.

Здание бывшего концертного зала почти уничтожено. Ночью к «Крокусу» съехалось большое количество тяжелой техники для разбора завалов. Бульдозеры, КАМАЗы, краны и тракторы не останавливали работу.

Стрельба произошла в концертном зале вечером в минувшую пятницу. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные личности в камуфляже и открыли стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, однако к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.

Число пострадавших при теракте в «Крокусе» возросло до 154 человек. Об этом свидетельствуют официальные данные Минздрава Московской области. Среди потерпевших были несовершеннолетние. В результате трагедии всего погибли 133 человек, из которых трое — подростки.

На данный момент СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сейчас происходит у разрушенного «Крокус Сити Холла».