«Работы не смолкают ни на минуту»: что сейчас происходит у разрушенного «Крокус Сити Холла»

В результате трагедии, по официальным данным, погибли 133 человека.

Вторые сутки не прекращаются работы у разрушенного после теракта здания «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Минувшей ночью к нему пригнали большое количество тяжелой техники — специально для разбора завалов. На месте побывал корреспондент «Известий» Леонид Клименчук, который оценил обстановку.

«За ночь к „Крокус Сити Холлу“ согнали огромное количество тяжелой техники — это бульдозеры, КамАЗы, краны и тракторы. При этом сами работы не смолкают ни на минуту», — подчеркнул журналист.

По словам Клименчука, груженые машины то и дело вывозят остатки «Крокуса». Буквально отъезжают и возвращаются на место ЧП каждый час.

В настоящий момент правоохранительные органы продолжают тщательно охранять территорию «Крокус Сити Холла» — везде выставлено оцепление. Утром к месту трагедии подоспели дополнительные патрульные наряды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что крупный инвестор Сакс указал на причастность Украины к теракту в «Крокусе».