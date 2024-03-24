Группа «Пикник» сообщила о гибели помощницы коллектива: «Это был очень близкий друг»
Директор группы «Пикник» Чернышевский сообщил о гибели помощницы коллектива
Фото, видео: Владимир Гердо / ТАСС; 5-tv.ru
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Тело Екатерины Кушнер опознал ее муж.
Директор группы «Пикник» Юрий Чернышевский объявил о смерти помощницы Екатерины Кушнер, которая ранее считалась пропавшей после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.
«Мы раздавлены этой новостью. Это был очень близкий нам человек, друг. Она много взяла вопросов, направлений, была незаменимым человеком», — рассказал Юрий Чернышевский.
Он добавил, что для участников группы гибель ощущается как личная потеря. Екатерину Кушнер опознал ее супруг.
Коллектив также сообщил о гибели помощницы в своем Telegram-канале.
«Екатерина Геннадьевна Кушнер погибла во время террористической атаки в „Крокус Сити Холле“. Светлая память», — написали участники в посте.
Стрельба произошла в концертном зале вечером в минувшую пятницу. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные личности в камуфляже и открыли стрельбу. На данный момент СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).
Ранее 5-tv.ru писал, что СК просит очевидцев оказать содействие в расследовании обстоятельств теракта в «Крокусе».
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