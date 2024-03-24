В списках не значатся: сын владельца «СМ-Клиники» и его жена пропали после концерта в «Крокусе»

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 120 0

Сын и жена владельца «СМ-Клиники» пропали без вести после концерта в «Крокусе»

В списках не значатся: сын владельца «СМ-Клиники» и его жена пропали после концерта в «Крокусе»

Фото: © РИА Новости / МЧС РФ

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Число тех, кто не выходит на связь после теракта, продолжает расти.

В Красногорске после теракта в «Крокусе» проали сын владельца «СМ-клиники» и его супруга. Об этом эксклюзивно 5-tv.ru сообщил источник.

По предварительной информации, Дмитрий и Ирина Смысловы сидели в партере в момент происшествия и ждали начала выступления группы «Пикник». Сейчас их нет ни в списках погибших, ни в списках пострадавших. Родные пары сдали анализы на ДНК в надежде, что это поможет им отыскать пару.

Трагедия, позже официально признанная ведомственными органами как теракт, произошла 22 марта в красногорском «Крокус Сити Холл». По предварительной информации, четверо боевиков ворвались в зал, где должна была выступать группа «Пикник» и открыли огонь по безоружным людям. Жертвами нападения стали 133 человека, еще больше 150 человек оказались в больнице с травмами различной степени тяжести.

Свою помощь в расследовании инцидента уже предложили несколько стран-партнеров. Российские знаменитости массово отправляют деньги на благотворительность, а перед больницами выстраиваются очереди из доноров, желающих сдать кровь для помощи пострадавшим.

В свою очередь, президент России Владимир Путин в официальном обращении к гражданам страны пообещал, что Россия установит и покарает каждого причастного к теракту в «Крокус Сити Холл». По боевикам, предварительно задержанным за сто километров от границы с Украиной, известно, что они, предварительно, могут быть причастны к пожару и стрельбе в «Крокусе», унесшим жизни сотни человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что МЧС РФ выразило соболезнования семьям погибших в «Крокусе».

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Стрельба в Крокус Сити Холл
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