«Сил и мужества нам всем»: МЧС РФ выразило соболезнования семьям погибших в «Крокусе»

Сотрудники МЧС России выразили самые искренние соболезнования семьям погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». В память о жертвах трагедии они возложили цветы к стихийному мемориалу возле разрушенного развлекательного комплекса. Всех, кого уже нет на этом свете, почтили минутой молчания.

От лица всего ведомства глава МЧС Александр Куренков выразил соболезнования родным и близких погибших.

«Мы, сотрудники МЧС России, приносим искренние соболезнования всем, кто пострадал от акта бессмысленной и чудовищной агрессии в Московской области. Наши подразделения продолжают работать на месте происшествия, разбирают завалы. Работает сводная группировка психологов, горячая линия. Сил и мужества нам всем!» — сказал он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в деле о теракте МИД России не исключает украинский след. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что до окончания расследования любую поддержку Киева в этом вопросе со стороны кого бы то ни было будет считать уликой — доказательством причастности к содеянному.