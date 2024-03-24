«Сил и мужества нам всем»: МЧС РФ выразило соболезнования семьям погибших в «Крокусе»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 48

Теракт в развлекательном комплексе произошел вечером 22 марта, прямо перед началом очередного концерта.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; Telegram / Официальный канал МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru

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Стрельба в Крокус Сити Холл

Сотрудники МЧС России выразили самые искренние соболезнования семьям погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». В память о жертвах трагедии они возложили цветы к стихийному мемориалу возле разрушенного развлекательного комплекса. Всех, кого уже нет на этом свете, почтили минутой молчания.

От лица всего ведомства глава МЧС Александр Куренков выразил соболезнования родным и близких погибших.

«Мы, сотрудники МЧС России, приносим искренние соболезнования всем, кто пострадал от акта бессмысленной и чудовищной агрессии в Московской области. Наши подразделения продолжают работать на месте происшествия, разбирают завалы. Работает сводная группировка психологов, горячая линия. Сил и мужества нам всем!» — сказал он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в деле о теракте МИД России не исключает украинский след. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что до окончания расследования любую поддержку Киева в этом вопросе со стороны кого бы то ни было будет считать уликой — доказательством причастности к содеянному.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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