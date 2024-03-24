Эмин Агаларов поблагодарил сотрудников «Крокуса» за помощь людям после теракта

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 65

Знаменитый певец напомнил, что при таких трагедиях не может быть равнодушных.

Эмин Агаларов поблагодарил сотрудников «Крокуса» за помощь людям после теракта

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Сын президента Crocus Group Араза Агаларова, певец Эмин Агаларов, поблагодарил сотрудников «Крокуса» за помощь людям после теракта. В результате трагедии погибли 133 человека, включая трех подростков, еще более 150 пострадали и находятся в больницах. Среди тяжелых пациентов также есть дети.

«Хочу выразить огромную благодарность самоотверженным охранникам, сотрудникам „Крокус Сити Холла“ и соседних организаций, всем сотрудникам, которые работали в ночь трагедий, не остались в стороне от общей беды и оказывали помощь людям», — подчеркнул Агаларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МЧС РФ выразило соболезнования семьям погибших в «Крокусе». В память о жертвах трагедии они возложили цветы к стихийному мемориалу возле разрушенного развлекательного комплекса. Всех, кого уже нет на этом свете, почтили минутой молчания.

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