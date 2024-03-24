Сын президента Crocus Group Араза Агаларова, певец Эмин Агаларов, поблагодарил сотрудников «Крокуса» за помощь людям после теракта. В результате трагедии погибли 133 человека, включая трех подростков, еще более 150 пострадали и находятся в больницах. Среди тяжелых пациентов также есть дети.

«Хочу выразить огромную благодарность самоотверженным охранникам, сотрудникам „Крокус Сити Холла“ и соседних организаций, всем сотрудникам, которые работали в ночь трагедий, не остались в стороне от общей беды и оказывали помощь людям», — подчеркнул Агаларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МЧС РФ выразило соболезнования семьям погибших в «Крокусе». В память о жертвах трагедии они возложили цветы к стихийному мемориалу возле разрушенного развлекательного комплекса. Всех, кого уже нет на этом свете, почтили минутой молчания.