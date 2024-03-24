В БСМЭ оценили процесс проведения опознания погибших в теракте в «Крокусе»

|
Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева Эксклюзив 83 0

Глава БСМЭ Шигеев: процедура опознания погибших в теракте в «Крокусе» сложная

Фото, видео: © РИА Новости / МЧС РФ; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Родственникам жертв оказывается психологическая помощь.

Идет опознание погибших в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» — процедура сложная, в некоторых случаях может понадобиться молекулярно-генетическая экспертиза. Об этом 5-tv.ru сообщил начальник Бюро судебно-медицинской экспертизы Сергей Шигеев.

«Процедура опознания сложная. В отдельных случаях потребуется проведение молекулярно-генетической экспертизы, результаты которой будут готовы не раньше, чем через две недели», — отмечает Шигеев.

На месте проведения опознания работают все необходимые службы, оформляются все соответствующие документы. Также родственникам пострадавших оказывается психологическая помощь.

Уточняется, что процедура проходит в городском Бюро судебно-медицинской экспертизы, куда заранее приглашают родственников. Работа ведется при участии специалистов Москвы и Московской области, МЧС и Следственного комитета.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Джефф Монсон выразил поддержку в связи с терактом в «Крокусе».

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
24 мар
«Разделяем вашу боль»: на МКС выразили соболезнования семьям жертв теракта в «Крокусе»
24 мар
Гражданка Белоруссии погибла в результате теракта в «Крокус Сити Холле»
24 мар
Стали известны результаты проверки работы охранников в «Крокусе» со стороны Генпрокуратуры
24 мар
Кириенко и Воробьев возложили цветы к мемориалу у «Крокуса»
24 мар
У «Крокус Сити Холла» стартовала акция памяти «Летят журавли»
24 мар
Пострадавшие в «Крокусе» начали получать первые компенсационные выплаты
24 мар
Владеющая «Крокусом» компания выразила соболезнования жертвам теракта
24 мар
Crocus Group пообещала восстановить концертный зал после страшного теракта
24 мар
В гардеробе «Крокуса» после теракта начали раздавать оставленные вещи
24 мар
«Они не смогут нас одолеть»: Джефф Монсон выразил поддержку в связи с терактом в «Крокусе»
+4° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
92.61
0.66 100.22
-0.15
Погружение в коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 ма...

Последние новости

20:49
«Разделяем вашу боль»: на МКС выразили соболезнования семьям жертв теракта в «Крокусе»
20:36
Гражданка Белоруссии погибла в результате теракта в «Крокус Сити Холле»
20:22
Спецназ обезвредил напавшего на отделение полиции мужчину в Ереване
20:04
Стали известны результаты проверки работы охранников в «Крокусе» со стороны Генпрокуратуры
19:57
Кириенко и Воробьев возложили цветы к мемориалу у «Крокуса»
19:52
У «Крокус Сити Холла» стартовала акция памяти «Летят журавли»

Сейчас читают

Тщательная подготовка? Один из террористов мог быть в «Крокусе» накануне трагедии
В молитвах о погибших и выживших: SHAMAN выпустил трек в память о жертвах теракта
Кто за ними стоит? Что известно о террористах с «трясущимися губами» из «Крокуса»
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок