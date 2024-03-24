В БСМЭ оценили процесс проведения опознания погибших в теракте в «Крокусе»
Глава БСМЭ Шигеев: процедура опознания погибших в теракте в «Крокусе» сложная
Фото, видео: © РИА Новости / МЧС РФ; 5-tv.ru
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Родственникам жертв оказывается психологическая помощь.
Идет опознание погибших в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» — процедура сложная, в некоторых случаях может понадобиться молекулярно-генетическая экспертиза. Об этом 5-tv.ru сообщил начальник Бюро судебно-медицинской экспертизы Сергей Шигеев.
«Процедура опознания сложная. В отдельных случаях потребуется проведение молекулярно-генетической экспертизы, результаты которой будут готовы не раньше, чем через две недели», — отмечает Шигеев.
На месте проведения опознания работают все необходимые службы, оформляются все соответствующие документы. Также родственникам пострадавших оказывается психологическая помощь.
Уточняется, что процедура проходит в городском Бюро судебно-медицинской экспертизы, куда заранее приглашают родственников. Работа ведется при участии специалистов Москвы и Московской области, МЧС и Следственного комитета.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Джефф Монсон выразил поддержку в связи с терактом в «Крокусе».
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