В БСМЭ оценили процесс проведения опознания погибших в теракте в «Крокусе»

Родственникам жертв оказывается психологическая помощь.

Идет опознание погибших в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» — процедура сложная, в некоторых случаях может понадобиться молекулярно-генетическая экспертиза. Об этом 5-tv.ru сообщил начальник Бюро судебно-медицинской экспертизы Сергей Шигеев.

«Процедура опознания сложная. В отдельных случаях потребуется проведение молекулярно-генетической экспертизы, результаты которой будут готовы не раньше, чем через две недели», — отмечает Шигеев.

На месте проведения опознания работают все необходимые службы, оформляются все соответствующие документы. Также родственникам пострадавших оказывается психологическая помощь.

Уточняется, что процедура проходит в городском Бюро судебно-медицинской экспертизы, куда заранее приглашают родственников. Работа ведется при участии специалистов Москвы и Московской области, МЧС и Следственного комитета.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Джефф Монсон выразил поддержку в связи с терактом в «Крокусе».