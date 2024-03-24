«Они не смогут нас одолеть»: Джефф Монсон выразил поддержку в связи с терактом в «Крокусе»

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева Эксклюзив 52

Джефф Монсон призвал россиян к единению в связи с терактом в «Крокусе»

«Они не смогут нас одолеть»: Джефф Монсон выразил поддержку в связи с терактом в «Крокусе»

Фото: Вадим Брайдов / ТАСС

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Тема:
Джефф Монсон Стрельба в Крокус Сити Холл

По мнению спортсмена, Россия все преодолеет благодаря своему единству и никто не сможет запугать народ.

Ранее американский, ныне российский спортсмен, боец ММА Джефф Монсон выразил свою поддержку россиянам после теракта в «Крокусе» в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru.

Террористическая атака в концертном зале «Крокус Сити Холл» повергла в шок чемпиона мира по бразильскому джиу-джитсу. Он призывает русский народ к единству.

«Мы всегда были вместе, шли рука об руку, не дали захватчикам покорить нашу страну ни во время Первой Мировой, ни во время Великой Отечественной войны. <…> Сейчас, Америка, НАТО, Украина и террористы окружают со всех сторон. Они знают, что даже так они не смогут нас одолеть. Именно поэтому они хотят разобщить нас», — считает гражданин России Джефф Монсон.

По словам бойца, зверское убийство невинных россиян намерено посеять раздор среди русского народа. Но сила России в единстве и умении работать сообща. Русский народ уникален. На территории нашей страны проживает более 190 этнических групп, которые обрели здесь дом.

«Мне как никому известно великодушие и гостеприимство россиян. Я не просто так отрекся от своего американского прошлого, стал гражданином, завел семью и зову Россию домом, все это потому, что у России есть душа. За всю мою карьеру я побывал во многих местах, я не видел ничего подобного ни в одной другой стране. Я не могу подобрать слов, чтобы описать все достоинства россиян, это нужно прожить, чтобы понять», — как на духу поделился Монсон.

Джефф призывает взяться за руки и еще сильнее объединиться. Ведь русские друг за друга и врагу не победить сплоченное, огромное единство.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Эмин Агаларов поблагодарил сотрудников «Крокуса» за помощь людям после теракта.

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