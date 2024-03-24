Гражданка Белоруссии погибла в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

Во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» погибла гражданка Белоруссии. Об этом сообщили в посольстве республики в России.

«С прискорбием сообщаем, что в списках погибших в результате теракта в Красногорске 22 марта 2024 года значится гражданка Республики Беларусь 1978 года рождения», — говорится в Telegram-канале дипмиссии.

В посольстве республики выразили соболезнования ее семье и близким.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».

В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, однако к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

Ранее 5-tv.ru писал, что SHAMAN выпустил трек в память о жертвах теракта.