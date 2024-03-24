В молитвах о погибших и выживших: SHAMAN выпустил трек в память о жертвах теракта

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 550 0

SHAMAN выпустил трек в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле»

В молитвах о погибших и выживших: SHAMAN выпустил трек в память о жертвах теракта

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Страшная трагедия произошла вечером 22 марта.

Автор и исполнитель песен SHAMAN выпустил трек в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Знаменитый артист написал композицию всего за несколько часов и назвал ее «Реквием».

SHAMAN выложил клип в YouTube, а также поделился им в своем Telegram-канале, где написал, что он и вся его команда скорбят о погибших при теракте и молятся за выживших и их выздоравление.

«Случившееся невозможно понять, принять, осознать. Так больно, что нет сил даже кричать. Больно всем нам. Больно всей стране», — написал SHAMAN.

Артист напомнил, что сегодня, 24 марта, в России объявлен национальный траур. Он и его команда почти память жертв теракта трогательными строками.

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