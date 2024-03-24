Тимати посетил акцию в память о жертвах теракта в «Крокусе»

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Срочная новость 25 0

Артист заявил, что организаторы теракта пытались расколоть народ изнутри, но у них этого не вышло.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Рэпер Тимати посетил акцию «Журавли» в память о жертвах трагедии в «Крокус Сити Холле». Артист заявил, что организаторы теракта пытались расколоть народ изнутри.

«Это сделать не удастся, и целостность России расколоть не удастся никогда и никому», — подчеркнул музыкант.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».

В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, однако к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

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Стрельба в Крокус Сити Холл
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