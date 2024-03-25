Сотрудники МЧС круглосуточно работают внутри «Крокус Сити Холла»

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Более 400 кубометров конструкций вывезли из «Крокуса»

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Задействованы более 300 человек и 150 единиц техники.

Число жертв атаки на «Крокус Сити Холл» выросло до 137. Это последние, но не окончательные данные Следственного комитета.

На месте теракта в эти минуты продолжается разбор завалов. В разрушенном здании уже демонтировали и вывезли более 400 кубометров конструкций.

Спасатели работают круглые сутки, задействованы более 300 человек и 150 единиц техники. Прежде, чем разбирать обгоревшую арматуру, участок обязательно обследуют кинологи.

Всю информацию оперативно передают на горячую линию МЧС. Туда уже поступило больше полутора тысяч обращений.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта. За несколько минут до начала концерта группы «Пикник» в здание ворвались мужчины в камуфляже и с автоматами наперевес.

Преступники открыли огонь по людям, вскоре разгорелся пожар. К концу выходных концертный зал оказался почти полностью разрушен.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Четверо фигурантов отправлены в СИЗО до 22 мая.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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