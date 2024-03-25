Цена убийства: террористам обещали заплатить 500 тыс рублей на всех

Ранее эту сумму озвучил один их задержанных.

Стала известна точная сумма, которую должны были получить нападавшие. Ранее один из них на допросе рассказал, что кураторы обещали им 500 тысяч рублей. Но, как выяснили «Известия», полмиллиона полагалось не каждому из них, а на всех.

Также один из источников наших журналистов пояснил, что атаковавших концертный зал нельзя назвать классической террористической ячейкой. Их собрали вместе всего за пару недель до произошедшего. А руководить ими легко могли дистанционно, даже не находясь в России.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Там должен был состояться концерт группы «Пикник», но он так и не успел начаться. Боевики открыли огонь по мирным людям, а после устроили масштабный пожар, спровоцировавший обрушение части здания.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек, в том числе три ребенка. Пострадали еще 180 человек, включая несовершеннолетних.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Четверо фигурантов, задержанных в Белгородской области при попытке пересечь границу с Украиной, отправлены в СИЗО до 22 мая.

Ранее 5-tv.ru писал, что раскрыты ранее неизвестные детали подготовки террористов к атаке на «Крокус».