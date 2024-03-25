Более пяти тысяч человек эвакуировали из «Крокуса» во время теракта
«Крокус Групп»: свыше пяти тысяч человек были эвакуированы во время теракта
Фото: ИЗВЕСТИЯ / ЭДУАРД КОРНИЕНКО
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По последним данным, 137 посетителей погибло в результате нападения.
Более пяти тысяч человек были эвакуированы из «Крокус Сити Холла» во время теракта 22 марта. Об этом сообщил представитель «Крокус Групп» в беседе с ТАСС.
«Из здания были эвакуированы пять тысяч человек, пожарные спасли еще 100 человек из подвала и с кровли при тушении», — сказал он.
Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник». В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, однако к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек.
Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек. Четверо фигурантов отправлены в СИЗО до 22 мая.
Ранее 5-tv.ru писал, что сотрудники МЧС круглосуточно работают внутри «Крокус Сити Холла». Разборами завалов занимается свыше 300 человек и 150 единиц техники.
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