В больницах после теракта в «Крокусе» остаются 97 человек

Эвакуировать из горящего здания в тот вечер удалось более пяти тысяч посетителей.

Около 100 человек находятся под наблюдением врачей в больницах и стационарах после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева в беседе с журналистами.

«На сегодняшний день в больницах и стационарах находятся 97 человек. Это больницы и Московской области, и Москвы, и федеральные центры», — сказала она.

Министр также сообщила, что более 1,7 тысячи обращений поступило в Центр помощи правительства Подмосковья возле «Крокуса» с момента его открытия. В том числе 220 человек пришли туда очно. Обращения связаны с поиском родных и близких.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник». В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, однако к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек. Четверо фигурантов отправлены в СИЗО до 22 мая.

Ранее 5-tv.ru писал, что более пяти тысяч человек эвакуировали из «Крокуса» во время теракта.