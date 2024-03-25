Два таксиста узнали своих клиентов в фигурантах дела о теракте в «Крокусе»

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 1 147 0

Водители подвозили их до концертного зала до злополучного дня. Что они им рассказали?

Два таксиста узнали своих клиентов в фигурантах дела о теракте в «Крокусе»

Фото: www.globallookpress.com / Alexey Belkin

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Два водителя такси опознали обвиняемых в совершении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта. О своих бывших клиентах они рассказали в беседе с 5-tv.ru.

Один из таксисов Денис К. поделился, что 21 марта подвозил с Анадырского проезда до Сельскохозяйственной улицы этих людей. Сколько клиентов было в машине не указывается. Во время поездки Денис общался с ними, ничего странного не заметил. По прибытии на место мужчины расплатились с водителем наличными.

Денис опознал обвиняемых в теракте по чертам лица. Однако, добавил он, полностью в этом не уверен.

Другой водитель такси Шамсудин Г. рассказал о поездке, совершенной 7 марта. Он отвез в тот день одного из фигурантов дела из точки возле «Крокуса» в Путилково. Клиент сам рассказал, что ходил на концерт, но ему там якобы не понравилось, поэтому решил уйти.

По воспоминаниям Шамсудина, клиент вел себя спокойно, ничего странного подмечено не было. Причем разговаривал мужчина только на русском языке. По телефону бесед он не вел. Опознал Шамсудин обвиняемого по фотографии.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Там должен был состояться концерт группы «Пикник», но он так и не успел начаться. Боевики открыли огонь по мирным людям, а после устроили масштабный пожар, спровоцировавший обрушение части здания.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек, в том числе три ребенка. Пострадали еще 180 человек, включая несовершеннолетних.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Четверо фигурантов, задержанных в Белгородской области при попытке пересечь границу с Украиной, отправлены в СИЗО до 22 мая.

Ранее 5-tv.ru писал, что Следственный комитет РФ проанализирует работу систем оповещения во время теракта в «Крокусе». Председатель ведомства Александр Бастрыкин заслушал отчет следственной группы о расследовании происшествия.

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