СК проанализирует работу систем оповещения во время теракта в «Крокусе»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 57 0

Председатель ведомства Александр Бастрыкин заслушал отчет следственной группы о расследовании теракта.

СК проанализирует работу систем оповещения во время теракта в «Крокусе»

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Следственный комитет (СК) России проведет анализ работы систем оповещения и функционирования эвакуационных выходов во время ЧП в «Крокус Сити Холле», где вечером 22 марта террористы открыли стрельбу и устроили пожар. Соответствующее поручение дал председатель СК Александр Бастрыкин.

Бастрыкин провел оперативное совещание со следственной группой, а также судебными экспертами и криминалистами, сообщает СК в своем официальном Telegram-канале. Председателю СК было доложено о проведенных мероприятиях в рамках расследования уголовного дела о теракте в «Крокусе».

Следственной группе, в сою очередь, было поручено продолжить проведение допросов очевидцев, а также исследование документов и других источников с целью выяснения, как работали системы оповещения и эвакуационные двери в момент ЧП.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Там должен был состояться концерт группы «Пикник», но он так и не успел начаться. Боевики открыли огонь по мирным людям, а после устроили масштабный пожар, спровоцировавший обрушение части здания.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек, в том числе три ребенка. Пострадали еще 180 человек, включая несовершеннолетних.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Четверо фигурантов, задержанных в Белгородской области при попытке пересечь границу с Украиной, отправлены в СИЗО до 22 мая.

Ранее 5-tv.ru писал, что стала известна точная сумма, которую должны были получить нападавшие.

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Стрельба в Крокус Сити Холл
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