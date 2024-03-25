SНАМАN перевел миллионы рублей в помощь пострадавшим при теракте в «Крокусе»

Артист уже побывал на месте трагедии и возложил цветы к стихийному мемориалу.
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автор и исполнитель песен SHAMAN (Ярослав Дронов) перечислил крупную сумму в помощь пострадавшим в «Крокусе». В своем Telegram-канале он опубликовал соответствующий платежный документ.
«Родные, 5 000 000 рублей уже переведены „Российскому Красному Кресту“ на помощь пострадавшим. Продолжаем обрабатывать запросы. Это только начало», — подписал публикацию певец.
SHAMAN перечислил деньги на помощь пострадавшим в «Крокусе».
Накануне SHAMAN побывал на месте трагедии и возложил букет красных гвоздик к стихийному мемориалу в память о погибших в теракте. В личном блоге артист сообщил, что ему продолжают поступать обращения от пострадавших, и вся его команда занята их обработкой.
«Со всеми свяжемся. Как и обещал, всем окажем необходимую помощь», — подчеркнул певец.
В память о жертвах теракта SHAMAN уже выпустил песню «Реквием», которую написал всего за несколько часов.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек.
Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО до 22 мая.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что SHAMAN выразил готовность оплатить похороны погибших в «Крокусе».
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