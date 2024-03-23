Чужого горя не бывает: SHAMAN готов оплатить похороны погибших в Крокусе
SHAMAN готов оплатить похороны погибших и лечение пострадавших в Крокусе
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / EDUARD KORNIYENKO; 5-tv.ru
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Вечером в пятницу неизвестные открыли огонь по мирным гражданам перед началом концерта в переполненном зале.
Автор и исполнитель песен SHAMAN предложил свою помощь пострадавшим при стрельбе в красногорском «Крокус Сити Холле». В своем Telegram-канале он написал, что готов помочь нуждающимся материально.
«Я готов оплатить похороны каждого невинно погибшего, а также лечение и реабилитацию каждого пострадавшего в этой ужасной трагедии», — заявил певец.
SHAMAN подчеркнул, что любые беды и напасти делали Россию только крепче и сильнее, объединяя народ.
«Все мы — одна большая семья. А в семье чужого горя не бывает», — резюмировал артист.
Неизвестные открыли стрельбу в «Крокусе» вечером 22 марта. Там был запланирован концерт группы «Пикник», однако он не успел начаться. В результате произошедшего 40 человек скончались, более 100 получили ранения, медики оказывают им помощь.
После стрельбы в здании также начался пожар. Огонь охватил помещения внутри и крышу, кровля которой позднее обрушилась. К тушению привлекли вертолеты МЧС.
Ранее 5-tv.ru публиковал, как люди выбили стекло, чтобы спастись от стрельбы в «Крокусе».
* — организация признана террористической и запрещена в России
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