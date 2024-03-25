Интуитивно шли по следу: сотрудник СОБРа рассказал о преследовании террористов из «Крокуса»

|
Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева Эксклюзив 140 0

Награжденный сотрудник СОБРа рассказал о преследовании террористов из «Крокуса»

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Тепловые приборы помогли быстро определить местонахождение преступников.

Награжденный сотрудник СОБРа «Партизан» управления Росгвардии по Брянской области рассказал 5-tv.ru, как происходило преследование и задержание террористов, расстрелявших людей в ходе теракта в «Крокус Сити Холле».

Сотрудникам подразделения была поставлена задача выдвинуться в район, где могли скрываться террористы, и задержать их. Силовики прибыли на место и с помощью квадрокоптера осмотрели указанный участок.

Дождавшись кинолога с собакой, выдвинулись по следам террористов. В лесном массиве примерно через 150 метров собака потеряла след, и силовикам пришлось идти интуитивно.

«Прошли еще метров 100, и наш снайпер увидел на дереве тепловую цель. Идентифицировали цель с помощью использования наших тепловых приборов, которые стоят у нас на вооружении. Увидели, что это человек. Подавали ему различные команды, например, слезть. На это он не реагировал», — сообщает сотрудник СОБРа.

Силовики приняли решение срубить дерево, на котором сидел тот. После этого удалось обезвредить подозреваемого и передать его правоохранителям.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО до 22 мая.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как силовики задерживали двух террористов в лесах Брянской области.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
25 мар
Путин заявил о создании на Украине нового «Гитлерюгенда»
25 мар
Собянин: Москва не потеряла в больницах ни одного человека после теракта
25 мар
Группа «Пикник» и оркестр «Таврический» проведут в Петербурге вечер памяти жертв теракта в «Крокусе»
25 мар
Соучастники террористов из «Крокуса» предоставили им квартиру и машину
25 мар
Поисковая операция в «Крокусе» продлится до вечера 26 марта
25 мар
Первые 60 пострадавших при теракте в «Крокусе» получили выплаты
25 мар
Число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 139
25 мар
Обвиняемые в теракте в «Крокусе» дали показания о заказчиках
25 мар
Более двух тонн крови для пострадавших в «Крокусе» сдали за выходные в Москве
25 мар
Общее горе: люди приносят игрушки и цветы к мемориалу у «Крокуса»
+3° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
92.78
0.17 100.37
0.15
Погружение в коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 ма...

Последние новости

22:59
Путин заявил о создании на Украине нового «Гитлерюгенда»
22:44
Собянин: Москва не потеряла в больницах ни одного человека после теракта
22:44
Путин поблагодарил силовиков за задержание террористов из «Крокуса»
22:30
Группа «Пикник» и оркестр «Таврический» проведут в Петербурге вечер памяти жертв теракта в «Крокусе»
22:17
Соучастники террористов из «Крокуса» предоставили им квартиру и машину
22:10
Путин констатировал полный провал контрнаступления ВСУ

Сейчас читают

«Понятийный отказ от государства»: страсти по Парижу, две стороны медали и совесть
«Нуждаемся в людях»: в Финляндии обеспокоенны опустением городов у границы с РФ
Это яркий почерк Ми-6? Кто стоит за расстрелом в «Крокусе» — самым страшным терактом последних лет
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок