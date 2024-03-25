«Стали кричать»: как силовики задерживали террористов в лесах Брянской области

Правоохранители отработали четко и слаженно.

Старший оперуполномоченный управления розыска по Брянской области Никита Пушкарев рассказал 5-tv.ru о преследовании и задержании террористов, расстрелявших людей в ходе теракта в «Крокус Сити Холле».

Сотрудники правоохранительных органов прочесывали лес в Брянской области, где могли скрываться преступники. Силовиков расставили в цепочку вдоль массива.

По словам оперативника, его коллега увидел с левой стороны движение. После этого правоохранители незамедлительно побежали в эту сторону, вскоре определив, что это двое террористов.

«Мы подбежали еще ближе и стали им кричать о том, чтобы они легли на землю. Подбежал к ним, они сели на колени. Одного мы задержали, а второй начал скрываться от нас. После чего я стал его преследовать до автомобильной дороги М-3 Украина», — сообщил Пушкарев.

Затем прибыли другие сотрудники для дальнейшего установления места нахождения второго преступника.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО до 22 мая.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что суд арестовал еще нескольких обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе».