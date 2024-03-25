Соучастники террористов из «Крокуса» предоставили им квартиру и машину

Арестованы три соучастника преступников, устроивших теракт в «Крокусе», которые предоставили им квартиру и машину, а также перевозили деньги. Об этом сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Задержаны еще три человека, которые оказывали помощь при подготовке теракта: предоставили квартиру для проживания, автомобиль для передвижения, перевозили денежные средства», — сказал он на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 139 человек.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО до 22 мая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд арестовал еще нескольких обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе».