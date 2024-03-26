СК требует арестовать восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 168 0

Ранее под стражу были заключены семеро причастных к преступлению.

СК требует арестовать восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Aleksandra

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Следствие ходатайствует об аресте восьмого фигуранта дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Материалы поступили в Басманный суд Москвы, где и будут рассматриваться, передает источник 5-tv.ru.

Известно, что решения суда ожидает Алишер Касимов. По информации источника, именно он сдавал квартиру террористам.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 139.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО до 22 мая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме обсудят возможность снятия моратория на смертную казнь в России на фоне теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

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Стрельба в Крокус Сити Холл
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