В Госдуме обсудят возвращение смертной казни после теракта в «Крокусе»

На первом этапе планируется инициировать дискуссии на площадке Общественной палаты.
Фото: © РИА Новости / Владимир Сергеев
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В Госдуме обсудят возможность снятия моратория на смертную казнь в России на фоне теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщают «Известия».
«Считаю, что стоит вернуться к рассмотрению снятия моратория и введения в УК смертной казни за терроризм», — сказал депутат Александр Спиридонов.
На первом этапе планируется инициировать дискуссии на площадке Общественной палаты. Так называемые «нулевые чтения» ведомство готово провести после того, как будет подготовлен парламентский законопроект о возращении этой меры наказания.
Стрельба в концертном зале «Крокус Сити Холл» началась вечером 22 марта. Через несколько минут на сцену должны были выйти музыканты группы «Пикник».
Злоумышленники в камуфляже и с автоматами в руках ворвались в здание и начали расстреливать посетителей одного за другим. Позже они подожгли концертный зал.
Мощный пожар распространился на площади в 13 тысяч квадратных метров. Его удалось потушить только на следующий день.
Возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». По последним данным, погибли 139 человек, пострадали 182.
После атаки террористы устремились к границе с Украиной. Задержаны 11 человек, часть из них уже отправлена в СИЗО.
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