В Госдуме обсудят возвращение смертной казни после теракта в «Крокусе»

В Госдуме обсудят возможность снятия моратория на смертную казнь в России на фоне теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщают «Известия».

«Считаю, что стоит вернуться к рассмотрению снятия моратория и введения в УК смертной казни за терроризм», — сказал депутат Александр Спиридонов.

На первом этапе планируется инициировать дискуссии на площадке Общественной палаты. Так называемые «нулевые чтения» ведомство готово провести после того, как будет подготовлен парламентский законопроект о возращении этой меры наказания.

Стрельба в концертном зале «Крокус Сити Холл» началась вечером 22 марта. Через несколько минут на сцену должны были выйти музыканты группы «Пикник».

Злоумышленники в камуфляже и с автоматами в руках ворвались в здание и начали расстреливать посетителей одного за другим. Позже они подожгли концертный зал.

Мощный пожар распространился на площади в 13 тысяч квадратных метров. Его удалось потушить только на следующий день.

Возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». По последним данным, погибли 139 человек, пострадали 182.

После атаки террористы устремились к границе с Украиной. Задержаны 11 человек, часть из них уже отправлена в СИЗО.