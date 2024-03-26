Глава ФСБ о побеге устроивших теракт в «Крокусе»: «На той стороне хотели встретить как героев»

Силовики продолжают устанавливать всех участников преступления.

Обвиняемые по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» пытались сбежать из России, причем на другой стороне их встретили бы «как героев». Такое заявление сделал глава ФСБ РФ Александр Бортников в эфире федерального телеканала.

«Раз они, извините, делали ноги, значит они все- таки намеревались уйти. Я открою небольшой секрет: на той стороне их хотели встретить как героев», — сказал он.

Бортников подчеркнул, что, согласно предварительным оперативным данным ФСБ России, обвиняемые не просто собирались пересечь границу, их там ждали. По поводу подготовки окна для побега глава спецслужбы ответил положительно, но комментировать не стал, отметив, что не хочет быть голословным.

В настоящее время, добавил Бортников, активно проводится оперативная розыскная деятельность для выявления всех участников теракта как в России, так и за рубежом.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

По последним данным, число погибших достигло 139 человек. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.

Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. В машине находились четыре человека, которые тут же бросились бежать. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной. По данным спецслужб, они имели некоторые контакты на стороне Незалежной.

Всего по делу о теракте задержаны 11 человек. Ведутся следственные мероприятия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Совбезе РФ назвали страну, которая может стоять за терактом в «Крокусе».