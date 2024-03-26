Эвакуационная петля: как московская скорая работала в «Крокусе»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 38 0

В настоящее время в больницах Москвы и Московской области остаются 92 пострадавших при теракте, в том числе шесть детей.

Эвакуационная петля: как московская скорая работала в «Крокусе»

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Несколько десятков бригад скорой помощи были направлены к концертному залу «Крокус Сити Холл» 22 марта после того, как там был совершен теракт. Фельдшер территориального центра медицины катастроф Сергей Каширин рассказал, что, помимо помощи пострадавшим, в тот день он регулировал потоки прибывающих медиков, чтобы они не мешали друг другу.

Как сообщил медик в беседе с Агентством городских новостей «Москва», на месте события удалось организовать такую схему работы, благодаря которой медики могли оперативно забирать людей в столичные больницы.

«У меня была задача отрегулировать потоки прибывающих бригад скорой помощи, сделать так, чтобы они не мешали друг другу, и организовать эвакуационную петлю. Это означает, что каждая прибывающая бригада встает на свое место, получает больного и уезжает. И это все происходит по кругу», — сообщил Каширин.

Мэр Сергей Собянин рассказывал, что всего от Москвы по линии скорой помощи на месте теракта были задействованы 44 машины. Первая прибыла через четыре минуты после поступления сигнала.

В настоящее время в больницах Москвы и Московской области остаются 92 пострадавших при теракте, в том числе шесть детей. Амбулаторную помощь получили 205 человек.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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