В МЧС сообщили об отсутствии людей под завалами «Крокуса»

Группировка спасателей начнет уезжать с места ЧП.
Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; Telegram / Воробьёв LIVE / vorobiev_live; 5-tv.ru
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Под завалами после пожара в концертном зале «Крокус Сити Холла» нет людей. Об этом сообщил глава ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.
«Все мероприятия по спасению и поиску пострадавших завершены. Сразу могу заявить, что пострадавших больше нет под завалами», — доложил он губернатору области Андрею Воробьеву.
Группировка спасателей начнет уезжать с места ЧП, добавил Полетыкин.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 139.
Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО до 22 мая.
Ранее 5-tv.ru писал, что более 50 пострадавших в теракте в «Крокусе» получили выплаты от Подмосковья.
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