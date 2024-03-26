ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию «третьего номера» в ХАМАС Марвана Иссы
Замглавы бригады «Аль-Кассам» был убит в результате авиаудара.
Фото: Reuters / ISRAEL DEFENSE FORCES
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Марван Исса, «третий номер» в иерархии палестинского движения ХАМАС, ликвидирован в секторе Газа. Об этом сообщает JPost со ссылкой на официального представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари.
Уточняется, что заместитель главы бригады «Аль-Кассам» был убит в результате авиаудара в центре Газы в начале марта. Также сообщается о ликвидации старшего члена военного совета ХАМАС Гази Абу Тамаа.
Он возглавлял штаб «Аль-Кассама» и принимал непосредственное участие в решении военных вопросов в секторе Газа. О том, что Исса стал целью авиаудара, СМИ уже писали, но факт гибели еще не был подтвержден.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 10 марта заявил, что военные ЦАХАЛ уничтожили три четверти сил палестинского движения, и военная операция против ХАМАС в секторе Газа может завершиться через месяц-два.
Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков ХАМАС.
В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам, школам, а также вблизи лагерей беженцев вызвали критику мировой общественности.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пять жителей сектора Газа погибли при сбросе с самолетов контейнеров с гуманитарной помощью.
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