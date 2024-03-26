ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию «третьего номера» в ХАМАС Марвана Иссы

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Замглавы бригады «Аль-Кассам» был убит в результате авиаудара.

ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию «третьего номера» в ХАМАС Марвана Иссы

Фото: Reuters / ISRAEL DEFENSE FORCES

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Марван Исса, «третий номер» в иерархии палестинского движения ХАМАС, ликвидирован в секторе Газа. Об этом сообщает JPost со ссылкой на официального представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари.

Уточняется, что заместитель главы бригады «Аль-Кассам» был убит в результате авиаудара в центре Газы в начале марта. Также сообщается о ликвидации старшего члена военного совета ХАМАС Гази Абу Тамаа.

Он возглавлял штаб «Аль-Кассама» и принимал непосредственное участие в решении военных вопросов в секторе Газа. О том, что Исса стал целью авиаудара, СМИ уже писали, но факт гибели еще не был подтвержден.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 10 марта заявил, что военные ЦАХАЛ уничтожили три четверти сил палестинского движения, и военная операция против ХАМАС в секторе Газа может завершиться через месяц-два.

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков ХАМАС.

В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам, школам, а также вблизи лагерей беженцев вызвали критику мировой общественности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пять жителей сектора Газа погибли при сбросе с самолетов контейнеров с гуманитарной помощью.

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