Пять жителей сектора Газа погибли при сбросе с воздуха коробок с гумпомощью

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 22 0

Еще несколько человек получили ранения.

Пять жителей сектора Газа погибли при сбросе с воздуха коробок с гумпомощью

Фото: Reuters / Amir Cohen

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Пять человек погибли при сбросе с самолетов контейнеров с гуманитарной помощью в секторе Газа, сообщает телеканал Al Hadath.

Отмечается, что коробки упали с воздуха прямо на толпу беженцев в северной части анклава. Также несколько человек получили ранения.

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков ХАМАС.

В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам, школам, а также вблизи лагерей беженцев вызвали критику мировой общественности.

Ранее 5-tv.ru писал, что Нетаньяху пообещал масштабные действия в Рафахе после эвакуации населения.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
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