«Последнее голосовое маме»: судьба десятков людей остается неизвестной после теракта в «Крокусе»

Родственники не теряют надежды найти своих близких живыми.

После теракта в «Крокус Сити Холле» судьбы многих людей все еще неизвестны. Их нет в списках погибших и пострадавших, они до сих пор не вышли на связь. Но родные и знакомые не теряют веру и надеются на лучшее. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков о тех, кто пришел на роковой концерт.

«Татуировка у него была. Как опознавательный знак», —рассказывает Юлия Будько.

Фото бывшего мужа — первое в галерее. Всегда на виду, чтобы как можно быстрее показать его спасателям, очевидцам или журналистам. Да кому угодно, лишь бы узнать о его судьбе хотя бы что-то. Искать Григория Юле помогает его родная сестра. Она уверена: крошечная надежда найти его живым все еще есть, хотя и она теперь сродни чуду.

«Все, кого можно было идентифицировать по фото, там Гриши нет. Ни Гриши, ни тещи. Сдали ДНК, ожидание две недели», - рассказала сестра пропавшего Ульяна Филиппочкина.

Последнее сообщение сестре Георгий написал из зрительного зала «Крокуса». Ровно за пять минут до того, как туда ворвались террористы.

«Вечером, когда я услышала по новостям о теракте, я не знала, но почувствовала и написала ему: „Надеюсь ты не на концерте“. Ответа не последовало», — вспоимнает Юлия Будько.

Валентина Мороз тоже уже почти потеряла надежду увидеть свою дочь и внучек живыми. Они пошли на концерт в «Крокус», а после случившегося пропали на сутки. Звонок от младшей внучки раздался в квартире, когда тревога уже сменилась отчаянием.

«Мама с младшей за руку, она сзади. Она говорит, ее оттеснили, маму потеряла», — поделилась Валентина.

В спешке и суматохе Илья точно также потерял своего друга. Услышав автоматную очередь, он одним из первых сумел выбраться из «Крокуса» через паркинг на спасительную улицу. Но услышав крики заблокированных в здании людей, рискуя собственной жизнью, вернулся обратно.

«Мы взломали дверь, за которой были слышны крики о помощи. Людей начали выводить по эскалатору по три-четыре», — рассказал Илья Красильников.

В этот момент Ксения Федорова находилась на четвертом этаже. Она вместе со всеми начала спускаться по эскалатору, ориентировалась на голос Ильи. Уже знала: спасение –близко.

«Когда я была на втором этаже, подумала, надо записать голосовое маме. Это ужасно — последнее голосовое», — отметила Ксения.

Илья Красников спас более ста человек: выводил людей, оказывал им первую помощь.

«Два мужчины несут девушку с ранением. Там кто-то подсказал, что есть фельдшерский пункт», — вспоминает Илья.

Эта бригада реаниматологов оказалась на месте теракта одной из первых. Врачи рассказывают, диспетчер позвонил, когда они после очередного вызова уже возвращались на базу. Точных данных о пострадавших тогда еще никто не знал, но первая информация уже вызывала тревогу.

«В планшете было более 20 пострадавших. По прибытии было уже более 30 пострадавших», — рассказыает анестезист московской городской станции скорой помощи города Красногорск Вячеслав Сахаров.

Медики не помнят ни лиц пострадавших, ни тем более их имен и фамилий. Только боль и страдания, огнестрельные ранения, ожоги, переломы. Помочь нужно было каждому и как можно быстрее.

«В тот момент никто из нас никого не запомнил. Девочка сыгарала на многих, первый мужчина с ножевым…», — отметил Вячеслав Сахаров.

Врачи развозили раненых по ближайшим больницам, а затем возвращались обратно к «Крокусу» за новыми пострадавшими — и так по кругу до самого утра. Помочь медикам вызвались очевидцы. Александр Шумилин, обычный таксист, уводил ничего не понимающих людей подальше от главного входа.

«Девушка находилась у фасада здания, стояла за столбом. Я обратил внимание, что она стоит одна и не может никаких действий предпринимать — ее эвакуировать пришлось», — сказал водитель такси.

Люди не раздумывая бросались на помощь друг другу. То, что рядом оказалось столько смелых и неравнодушных, вселяет надежду и в тех, кто до сих пор не может найти своих близких.