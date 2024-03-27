Регулярные панихиды: люди продолжают нести цветы и свечи к «Крокус Сити Холлу»

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Возле «Крокус Сити Холла» будут проводиться регулярные панихиды

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

На месте трагедии завершился разбор завалов.

Итак, поисковая операция в «Крокус Сити Холле» завершена. Число жертв трагедии не изменилось — по-прежнему 139 человек. Личности 120 из них уже установлены. На месте трагедии работает корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров. Он выходит на прямую связь со студией.

На данный момент завершен разбор завалов, завершены поисково-спасательные операции. Лишь напомню, что на протяжении всех дней с момента трагедии здесь работали порядка тысячи человек. Это представители разных ведомств и служб. Они работали без перерывов, и вот сейчас, как они сообщили, разбор завалов завершился.

Завершился лишь этот этап, но впереди следующий. Насколько нам известно, здесь начнет работать тяжелая техника. И задача — максимально аккуратно, максимально безопасно демонтировать вот эту конструкцию обгоревшую «Крокус Сити Холла».

Несмотря на то, что сегодня рабочий день, уже с самого утра сюда к месту стихийного мемориала приходят люди. Они оставляют цветы. По их количеству можно понять, что большое число скорбящих здесь уже побывало с момента трагедии. Также сегодня здесь рано утром была проведена панихида по погибшим. Как нам стало известно, они будут проходить регулярно.

«Панихида будет совершаться здесь регулярно в ближайшие дни, включая пятницу в 07:00 часов, 10:00 часов, 13:00 часов, 16:00, 19:00,21:00. И люди могут прийти и помолиться о тех, кто пострадал», —рассказал священник.

Несмотря на то, что сегодня уже пятый день со дня трагедии, сюда приходит очень много людей. Сегодня рано утром уже несколько десятков человек мы здесь наблюдали. Люди приходят и возлагают цветы, они оставляют здесь фотографии, видим, даже детские рисунки, которые здесь кто-то оставил. Люди зажигают свечи и долго-долго, вдумчиво смотрят на этот мемориал. Конечно же, все, кто приходит сюда, их объединяет одна боль и одна скорбь.

«В стороне не хотелось оставаться тоже. Хотелось посочувствовать родным. Ужасная трагедия. Ну а чувства какие — опустошение, злоба, сочувствие», — рассказал один из приехавших к «Крокусу».

Что ж, оставаться в стороне люди, конечно, не собираются. Сюда целый день будут стягиваются и стягиваются те, кто хочет почтить память погибших во время ужасного теракта. Напомню, что продолжает работу здесь у места мемориала и Центр психологической помощи, куда может обратиться любой желающий. Также здесь работают и медицинские волонтеры, которые также оказывают поддержку и необходимую помощь всем тем, кто сюда пришел.

Ранее 5-tv.ru писал, что число пострадавших при теракте в «Крокусе» возросло до 360 человек.

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Стрельба в Крокус Сити Холл
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