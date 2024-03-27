«Останутся за бортом»: Захарова объяснила смену реакции Запада на теракт в «Крокусе»

У США и их союзников просто не было другого выбора, подчеркнули в МИД России.

Лидеры западных стран решили изменить свою реакцию на теракт в подмосковном «Кокус Сити Холле» из-за страха «остаться за бортом». Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Они пришли вчера, пришли в том числе и западники, в наше министерство, и они поняли, что несмотря на то, что заявляют о себе как о доминанте, метрополии, мир уже шагнул вперед. И они останутся окончательно за бортом, если не изменят своего отношения к этой чудовищной трагедии», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что большинство стран не оставило Западу ни шанса, чтобы не поменять реакцию с «сумасшедшей» на нормальную.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 139. При этом количество пострадавших уже возросло до 360 человек.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО до 22 мая.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава ФСБ РФ Александр Бортников допускает причастность Запада и Украины к теракту в «Крокусе». По его словам, устроившие нападение на концертный зал преследовали цель раскачать ситуацию в России.