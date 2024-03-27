Дочь Седоковой о тяжелых отношениях в семье: «Я никого не воспринимала как отца»

Наследница певицы откровенно рассказала про своего нынешнего отчима.

Певица Анна Седокова воспитывает троих детей от разных мужчин. Старшую дочь артистки зовут Алина, которая уже живет отдельно от родителей в США. Средняя дочь Моника не живет с Анной из-за того, что бывший муж добился опеки над дочерью. Сейчас из всех детей с певицей живет только младший сын Гектор, который родился в 2017 году от бизнесмена Артема Королева, с которым Анна вскоре после родов рассталась.

19-летняя Алина на данный момент активно ведет личный блог в социальных сетях и строит карьеру модели. Количество подписчиков стремительно растет, а девушка, тем временем, стала более откровенно общаться с читателями блога. В том числе, девушка поделилась подробностями взаимоотношений у нее в семье.

Известно, что наследница артистки не особо ладила со всеми ухажерами своей знаменитой мамы. Только с нынешним мужем артистки Янисом Тиммой, по словам девушки, у нее сложились доверительные отношения.

«Я ко всем всегда нормально относилась. Никогда не было хейта, драк, ссор. Я никого не воспринимала как отца, потому что не в том возрасте была. Янису я благодарна, он делает многое для семьи, он хороший человек. Вижу, как они мне с мамой помогают, советуются со мной. С ним у меня никогда не было лютых конфликтов, проблем. Можно сказать, мы друзья», — рассказала откровенно Алина в личном блоге.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему дочь Седоковой Моника живет с отцом в США.