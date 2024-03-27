Арестованный за пьяный дебош Никита Кологривый вышел из спецприемника

Актер Никита Кологривый вышел из спецприемника, где отбывал наказание за пьяный дебош. Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Известный по многим российским сериалам актер покинул учреждение, накинув капюшон, и спешно сел в черный автомобиль.

Кологривый устроил пьяный дебош в баре родного Новосибирска. Он приставал к сотруднице, укусив ее, а также подрался с теми, кто хотел помочь девушке. Свое поведение Кологривый объяснил «горячкой» из-за усталости и напряженного графика. Он также пообещал исправиться и извинился за «немужское» поведение.

Новосибирский областной суд назначил Кологривому семь суток административного ареста. Прокуратура пыталась обжаловать приговор, посчитав наказание слишком мягким, но аппеляция надзорного ведомства была отклонена.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кологривый лишился роли лидера ЛДПР Владимира Жириновского после дебоша в баре.