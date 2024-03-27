Суд арестовал Конашенка после постов о теракте в «Крокусе»
Обвиняемый будет находиться под арестом до 25 мая.
Фото: Селиванов Дмитрий / ТАСС
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Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал художника Николая Конашенка по обвинению в оправдании терроризма. Поводом стали посты, размещенные им в социальных сетях, в которых он высказался о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».
В результате предварительного рассмотрения ходатайства следствия профильные органы приняли решение избрать Конашенку меру пресечения в виде заключения под стражу. Предполагается, что художник будет находиться под арестом вплоть до 25 мая.
По версии следствия, в период с 22 по 25 марта Конашенок опубликовал в соцсетях посты, оправдывающие теракт, совершенный в «Крокусе». На провокационные публикации обратили внимание пользователи микроблогов.
После того, как в квартиру к художнику собрались наведаться правоохранительные органы, Конашенок предпринял попытку покинуть страну, но был задержан и доставлен на допрос. Художник вскоре записал видеообращение в социальных сетях, в котором принес публичные извинения всем, «кому нанес психологическую травму».
Ранее 5-tv.ru писал, что один из пострадавших при теракте в «Крокусе» скончался в больнице.
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