Один из пострадавших при теракте в «Крокусе» скончался в больнице

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 2 218 0

Пациент находился в крайне тяжелом состоянии.

Один из пострадавших при теракте в «Крокусе» скончался в больнице

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Один из пострадавших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» скончался в больнице. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Известно, что пациент поступил в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии. Мурашко отметил, что врач сделали все возможное, чтобы спасти ему жизнь.

«К сожалению, один из пострадавших, ранее находившийся в крайне тяжелом состоянии, скончался, врачи сделали все возможное. По-прежнему крайне тяжелым остается состояние четырех пациентов», — рассказал Мурашко журналистам.

Таким образом, общее количество погибших увеличилось до 140.

По его словам, в больницах Москвы и области остаются 80 человек, включая шесть детей. Тяжелое состояние фиксируется у 19 пациентов, в их числе — три ребенка. Выписаны были 76 пострадавших. Амбулаторную помощь получили 205 человек.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»

Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

По последним данным, число погибших достигло 139 человек, количество пострадавших выросло до 360, 11 из них — дети. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.

Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной. Предварительно, они имели некоторые контакты на стороне Незалежной.

Всего по делу о теракте задержаны 11 человек, восемь из них арестованы. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минздрав Подмосковья обновил списки пострадавших при теракте в «Крокусе».

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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