Зритель концерта «Пикника» поделился эмоциями от мероприятия

Посетитель благотворительного концерта рок-группы «Пикник» в Санкт-Петербурге в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» Алексей Козум поделился эмоциями от мероприятия. По его словам, музыкантам было непросто давать концерт в такой ситуации.

«Непросто, это однозначно, без лишних слов. Это событие, наверное, не с проста выбрано, сами понимаете какая тематика, какая энергетика», — рассказал Козум.

Также он отметил, что в данной ситуации нужно сплотиться и быть вместе.

27 марта группа «Пикник» провела вечер памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле», несмотря на сгоревшую в тот день аппаратуру. Вместе с коллективом на сцену вышел симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический».

РЕН ТВ транслировал памятный концерт. Вырученные на мероприятии средства направят на адресную помощь пострадавшим и семьям погибших, реабилитацию жертв теракта после лечения, а также приобретение необходимых медикаментов, оказание долгосрочной комплексной психологической и психосоциальной поддержки пострадавшим и их близким.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 143.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО.