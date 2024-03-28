Люся Чеботина присоединилась к акции «Голос мой услышь» в поддержку пострадавших при теракте в «Крокусе»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 54 0

Все вырученные средства перечислят нуждающимся в помощи.

Фото, видео: Новодережкин Антон / ТАСС; 5-tv.ru

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Стрельба в Крокус Сити Холл

Певица Люся Чеботина присоединилась к акции «Голос мой услышь» в поддержку пострадавших при теракте в «Крокусе». Трагедия произошла 22 марта, буквально за несколько минут до того как в здании начался концерт группы «Пикник». Люся и другие артисты эстрады записали каверы на песни великого Муслима Магомаева, которые помогают собраться с духом даже в самые тяжелые времена.

Альбом «Голос мой услышь» уже доступен на всех стриминговых сервисах. Средства, вырученые от его прослушиваний, пойдут всем тем, кто нуждается в помощи после теракта.

«Простите, мне сложно подбираться сейчас какие-либо слова по поводу трагедии 22 марта. Не хочется говорить пустых и шаблонных фраз и лучшее, что я сейчас могу сделать, это моя музыка. Это мой главный способ передавать эмоции, которые невозможно выразить простыми словами. Все средства от ваших прослушиваний мы направим на поддержку семей погибших и пострадавших», — обратилась Люся к поклонникам.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 143.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО.

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Стрельба в Крокус Сити Холл
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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака

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