Жизнь всегда побеждает смерть: концерт «Пикника» продемонстрировал провал намерений террористов

Эфирная новость 85 0

Трагедия разрывает сердце, но мы обязательно будем жить.

Фото, видео: © РИА Новости / Дмитрий Строц; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

В помощь пострадавшим и в память о тех, чья жизнь оборвалась в тот роковой вечер 22 марта, в Петербурге все-таки состоялся концерт группы «Пикник». Это выступление очень сильно отличалось от всех, что были за 45-летнюю историю коллектива.

Но в зале аншлаг: поклонники, обычные зрители, и даже те, кто приходил на тот роковой концерт в Москве, собрались в одном зале, чтобы показать — никто не испугался, никакой паники, мы вместе, а, значит, мы сильны. Корреспондент «Известий» Николай Иванов увидел, что объединяет людей.

Звенящая тишина, молчание зрителей, стук тысяч сердец в БКЗ «Октябрьский» в память погибших в страшном теракте. Это не шоу, а благотворительный концерт, вечер памяти, жизнеутверждающий и скорбный одновременно.

Жизнь всегда побеждает и смерть, и страх, и боль. Лучше других это знают люди, которые пережили теракт в «Крокусе».

У Эдуарда и Екатерины Борцовых сохранился даже номерок оттуда. В эти тяжелые дни мы вместе!

После теракта в «Крокусе» был вариант провести студийный концерт, а выступление в «Октябрьском» отменить. Но «Пикник» категорически отказался.

Решили выступать перед громадным залом вживую. Вместе с симфоническим оркестром, вопреки всему.

«Играть, несмотря ни на что. Люди тогда пришли на праздник. Я знаю, что некоторые люди приехали специально на этот концерт сегодняшний, которые из Москвы, которые были в „Крокусе“. Они превзошли превзошли себя и приехали специально доказать, что вот такие люди. Честно говоря, сомнений у нас не было», — отметил лидер группы Эдмунд Шклярский.

В «Октябрьском» очень камерно. Только мистическая, неземная музыка «Пикника», магический голос Шклярского и симфонический оркестр.

Средства, собранные от концерта, пойдут на поддержку родных, семей погибших, на помощь пострадавшим.

«С уверенностью могу сказать, что нас действительно не запугать. Мы с супругой не могли не прийти на этот концерт и даже не могли подумать, чтобы сдать билеты», — подчеркнул один из зрителей Александр Свешников.

Путь страха — это тупик, об этом говорят те, кто был в «Крокус Сити Холле» и выжил. Как Ольга и Ефим: они специально приехали из Москвы в Петербург на этот концерт «Пикника».

Настоящая рок-музыка — она всегда очень честная, а тексты — предельно эмоциональные, бунтарские. Сейчас — это бунт против террора.

Обычно концерты группы заканчиваются одной и той же композицией, «Там, на самом на краю земли». В эти дни она получает совсем другое звучание. Трагедия разрывает сердце, но мы обязательно будем жить.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
28 мар
Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в «Крокусе»
28 мар
Пока мы едины, мы непобедимы: как прошел благотворительный концерт «Пикника»
27 мар
Женщина прилетела в Петербург из Парижа ради концерта группы «Пикник»
27 мар
Эмин Агаларов пытался спасти людей из горящего «Крокуса» после теракта
27 мар
Посетительница концерта группы «Пикник» назвала памятный вечер особенным
27 мар
Агаларовы направили 100 миллионов рублей пострадавшим в теракте в «Крокусе»
27 мар
Зритель благотворительного концерта «Пикника» отметил единение зала
27 мар
У них не было выбора: как случайные прохожие спасали людей из полыхающего «Крокуса»
27 мар
Зритель концерта «Пикника» поделился эмоциями от мероприятия
27 мар
Песков связал заявления США о теракте в «Крокусе» с желанием отвлечь внимание
-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
92.59
0.02 100.27
-0.14
Ученые нашли в Иудейской пустыне древний гороскоп для характеристики личн...

Последние новости

1:47
«Хохотушка и кокетка»: Равшана Куркова показала редкие кадры с годовалой дочерью
1:34
Путин встретился с деятелями культуры в Торжке. Главное
1:33
Морозы до 40 градусов ожидаются в ряде регионов России
1:23
Путин назвал бредом заявления о возможном нападении России на НАТО
1:19
Путину показали разрывающую танки ракету «Хризантема»
1:06
Организатора экстремисткой ячейки «Алля-Аят»* арестовали в Ростове

Сейчас читают

Александр Окунь: Возможно ли возрождение украинского интернационализма?
Резко стало плохо: в Москве экстренно госпитализирована 83-летняя Светличная
Только это уместно: какие песни исполнят музыканты «Пикник» на концерте в Петербурге
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок