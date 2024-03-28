Жизнь всегда побеждает смерть: концерт «Пикника» продемонстрировал провал намерений террористов

В помощь пострадавшим и в память о тех, чья жизнь оборвалась в тот роковой вечер 22 марта, в Петербурге все-таки состоялся концерт группы «Пикник». Это выступление очень сильно отличалось от всех, что были за 45-летнюю историю коллектива.

Но в зале аншлаг: поклонники, обычные зрители, и даже те, кто приходил на тот роковой концерт в Москве, собрались в одном зале, чтобы показать — никто не испугался, никакой паники, мы вместе, а, значит, мы сильны. Корреспондент «Известий» Николай Иванов увидел, что объединяет людей.

Звенящая тишина, молчание зрителей, стук тысяч сердец в БКЗ «Октябрьский» в память погибших в страшном теракте. Это не шоу, а благотворительный концерт, вечер памяти, жизнеутверждающий и скорбный одновременно.

Жизнь всегда побеждает и смерть, и страх, и боль. Лучше других это знают люди, которые пережили теракт в «Крокусе».

У Эдуарда и Екатерины Борцовых сохранился даже номерок оттуда. В эти тяжелые дни мы вместе!

После теракта в «Крокусе» был вариант провести студийный концерт, а выступление в «Октябрьском» отменить. Но «Пикник» категорически отказался.

Решили выступать перед громадным залом вживую. Вместе с симфоническим оркестром, вопреки всему.

«Играть, несмотря ни на что. Люди тогда пришли на праздник. Я знаю, что некоторые люди приехали специально на этот концерт сегодняшний, которые из Москвы, которые были в „Крокусе“. Они превзошли превзошли себя и приехали специально доказать, что вот такие люди. Честно говоря, сомнений у нас не было», — отметил лидер группы Эдмунд Шклярский.

В «Октябрьском» очень камерно. Только мистическая, неземная музыка «Пикника», магический голос Шклярского и симфонический оркестр.

Средства, собранные от концерта, пойдут на поддержку родных, семей погибших, на помощь пострадавшим.

«С уверенностью могу сказать, что нас действительно не запугать. Мы с супругой не могли не прийти на этот концерт и даже не могли подумать, чтобы сдать билеты», — подчеркнул один из зрителей Александр Свешников.

Путь страха — это тупик, об этом говорят те, кто был в «Крокус Сити Холле» и выжил. Как Ольга и Ефим: они специально приехали из Москвы в Петербург на этот концерт «Пикника».

Настоящая рок-музыка — она всегда очень честная, а тексты — предельно эмоциональные, бунтарские. Сейчас — это бунт против террора.

Обычно концерты группы заканчиваются одной и той же композицией, «Там, на самом на краю земли». В эти дни она получает совсем другое звучание. Трагедия разрывает сердце, но мы обязательно будем жить.