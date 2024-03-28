«Расходный материал»: мог ли Киев быть заказчиком теракта в «Крокусе»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 45 0

Востоковед Григорьев: Киев вербует противников России для исполнения терактов

«Расходный материал»: мог ли Киев быть заказчиком теракта в «Крокусе»

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Раньше вербовщики искали исключительно смертников, однако сейчас дальнейшая судьба исполнителей их мало интересует.

Украинские спецслужбы вербуют противников россиян для совершения терактов. В первую очередь, откликаются и поддаются люди с прозападной позицией и исламисты. Об этом агентству URA.RU сказал востоковед Арсений Григорьев.

Эксперт ответил на вопрос, может ли быть киевский режим причастен к организации теракта в красногорском «Крокус Сити Холле». По его словам, сейчас украинские спецслужбы действительно вербуют потенциальных диверсантов «удаленно» с помощью тематических пабликов в интернете. Там зачастую состоит большое число «единомышленников».

«Исполнитель — расходный биоматериал. Умрет или будет арестован — заказчику и организатору безразлично», — прокомментировал Григорьев.

Собеседник агентства также напомнил, что по аналогичной схеме была использована Дарья Трепова*, которая устроила теракт в кафе Санкт-Петербурга. Григорьев отметил, что она не показывала признаков религиозного фанатизма, однако идеология вкупе с денежным вознаграждением облегчает вербовку.

При этом, добавил Григорьев, раньше вербовщики искали исключительно смертников, так как был риск установить заказчика. Сейчас же исполнителю умирать не обязательно — современные технологии «сепарируют» непосредственных террористов и организаторов.

Ранее 5-tv.ru писал, кто и чем накачивал стрелков перед терактом в «Крокусе».

* — внесена в список террористов и экстремистов в России

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Стрельба в Крокус Сити Холл
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