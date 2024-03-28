«Оказывают убийственный эффект»: кто и чем накачивал стрелков перед терактом в «Крокусе»

Правда ли, что страшные преступления, совершаемые боевиками, могут провоцироваться препаратами?

Химическое оружие — как оружие массового поражения — известно во всем мире и неоднократно становилось предметом детального рассмотрения правовыми структурами. В истории нового времени преднамеренное применение химического оружия было широко распространено в ходе Первой мировой войны.

Всего на фронте от применения отравляющих газов погибло более 90 тысяч солдат. С тех пор оно неоднократно попадало под запрет в передовых государствах. Однако, в мировой прессе с тех пор неоднократно возникали эпизоды, доказывающие возможное применение химических препаратов, выступающих как психотропные стимуляторы, сподвигающие боевиков и представителей других запрещенных организаций к преступным действиям.

Вновь о возможном употреблении психостимулирующих препаратов боевиками в российском публичном поле заговорили после теракта в «Крокусе», жертвами которого, по последним данным, стали 139 человек, включая трое детей. Так, на одном из видео допроса, появившихся в Сети сразу после задержания, видно, что тело одного из предполагаемых обвиняемых сопровождает мелкая дрожь.

5-tv.ru решил в деталях разобраться, что из себя представляют психотропные препараты, о которых ведется речь, на какие виды они подразделяются, какое воздействие оказывают.

Что такое отравляющие боевые вещества и какое отношение они имеют к террористам?

Предварительно, психотропные препараты подразделяются на боевые отравляющие вещества и наркотические препараты. По словам военного эксперта Андрея Кошкина, боевые отравляющие вещества — высокотоксичные, химические соединения. Они могут поражать живую силу противника, создавая непреодолимые препятствия для дальнейшего функционирования каждого конкретного организма. Чаще всего они используются как препарат, который сначала стимулирует, а затем запускает процесс разрушения организма.

Состав боевых отравляющих веществ отличается своим разнообразием, продолжает профильный специалист, что позволяло применять их в зависимости от условий.

«Есть разные компоненты, разные составы, которые позволяют делить отравляющие вещества на те, которые применяются в боях и те, которые не применяются. Путь проникновения — глаза, органы дыхания, органы пищеварения, кожа. Естественно, что они воздействуют на человека через эти каналы и приводят к состоянию полного поражения. У человека воспаляется желудочно-кишечный тракт, появляются рвота и язвы, что в итоге приводит к тотальному поражению всего организма», — объясняет он.

Что такое боевое состояние?

По словам Кошкина, если у человека, который подвергся тому или иному воздействию, организм находится под воздействием лихорадки, врачи или профильные эксперты-химики говорят о «боевом состоянии». Именно оно становится следствием употребления такого вещества. Степень воздействия и полученный «эффект» зависят от формы выпуска вещества.

«Есть газообразные отравляющие вещества и вещества в жидком состоянии. Есть и в твердом, но они реже используются. У всех у них есть разная номенклатура, что позволяет их по-разному именовать на Западе. Естественно, что с помощью отравляющих веществ можно решать задачу уничтожения и выведения из строя живой силы», — продолжает он.

Чем чревато применение боевого химического оружия?

Как подчеркивает военный эксперт Кошкин, в некоторых странах до недавнего момента применение боевого химического оружия считалось допустимым. Однако масштабы катастрофы, которая развернется в случае возможного ЧП, значительно превышают ожидаемый эффект. Одна случайная ошибка способна уничтожить сотни человек, именно по этой причине на применение боевого химического оружия в мире наложен запрет.

«Конечно, террористы могут применять химическое оружие (это и в фильмах часто показано), но это очень опасно, особенно если это происходит, допустим, через гражданские структуры или критические логистические пути — например, водопровод. Ими можно отравить весь город», — описывает всю степень критичности он.

Можно ли спасти человека, если он подвергся воздействию БОВ?

По словам военного эксперта, при попадании отравляющих боевых веществ в кровь, шанс спастись с каждой минутой стремится к нулю.

«Если вещества уже начали действовать, то никакое доброе слово и любой другой способ не поможет. Единственное, что возможно сделать на первоначальном этапе — обмыть кожу, постараться надеть на пораженного противогаз, произвести химическую обработку. Даже если врачам удается в редких случаях спасти человека, то он останется калекой на всю оставшуюся жизнь», — описывает последствия он.

Так называемый антидот в случае с отравлением БОВ можно рассматривать как один из способов для возможного спасения, но шанс, что он нейтрализует действие основного компонента — ничтожно мало.

«Антидоты есть, но когда организм получает поражение, то организм может уже не восстановиться. Важно учитывать, что это вводится в рамках конкретного времени. Боевые отравляющие вещества могут применяться „в букете“, и тогда дыхательные пути будут парализованы, и слепота вполне возможна, кожа будет нарывать. В таких случаях антидот вводить бывает уже поздно», — резюмировал он.

Что такое наркотические вещества и чем они отличаются от БОВ?

Авторитетный военный эксперт Игорь Никулин выделил отдельный вид веществ, о котором заговорили в мировом поле. Речь идет о специальных наркотических веществах, которые могут использоваться террористами как стимуляторы. Во многих случаях они могут оказывать одурманивающий и дезориентирующий эффект, но на начальном этапе они возбуждают ЦНС.

Главное их отличие от боевых отравляющих веществ заключается в том, что вторые способны убивать, первые же лишь наносят непоправимый ущерб центральным системам организма.

www.globallookpress.com / Federico Gambarini / dpa; Личный архив Игоря Никулина; 5-tv.ru

«Наиболее опасными считаются нервно-паралитические вещества. Они имеют разный вид, а некоторые из них оказывают психотропный эффект. Часть из них способна спровоцировать помешательство и временный психоз. Человек теряет ориентацию в пространстве, испытывает световые галлюцинации, частично теряет память», — описал возможные побочные эффекты он.

По словам Никулина, в практике существуют наркотические вещества, способные оказывать «пробуждающий» эффект. При его применении человек «буквально звереет» — в таком состоянии его не способны остановить ни полученные травмы, ни возможная кровопотеря.

«В некоторых случаях человек способен не спать несколько дней. Установлен даже определенный рекорд — немец не спал после применения этих веществ столько, что в конце этого срока выглядел как узник концлагеря. Ему пришлось долго лечиться от психических расстройств», — резюмировал он.

Помимо специализированных веществ, направленных на стимуляцию, врач-психиатр Владимир Каторгин выделяет и широко известные химические соединения, суть действия которых заключается в стимулировании главных систем организма. www.globallookpress.com / Kay Nietfeld; Личный архив Владимира Каторгина; 5-tv.ru

«Все они направлены на стимуляцию ЦНС. Правда, за эту стимуляцию приходится потом дорого и сильно расплачиваться. Их суть заключается в том, чтобы человек мало спал, много двигался, был повышенно возбудим. Срок их действия разный — от нескольких часов до нескольких минут. Фактически, человек находится в состоянии измененного сознания. Последствия могут быть самые разнообразные, поскольку в состоянии наркотического опьянения человек может делать все, что угодно», — объяснил он.

Что еще важно знать про эти вещества?

По словам другого врача-психиатра Василия Шурова, еще во времена Второй Мировой войны психостимуляторы были способом «взбодрить» немецких солдат. Однако, уже спустя два года медики обнаружили, что такое воздействие провоцирует появление психозов, что приводит к полной неуправляемости солдатов Вермахта.

«Через два-три года был обнаружен эффект, позволяющий утверждать, что у немецких солдат открывался психоз, они наотрез отказывались выполнять задачи от военного начальства», — акцентировал внимание он.

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