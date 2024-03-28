Обо всем знали? Как фигуранты дела о трагедии в «Крокусе» могли стать пособниками террористов

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 315 0

ТАСС: следствие считает, что 4 фигуранта знали о подготовке теракта в «Крокусе»

Обо всем знали? Как фигуранты дела о трагедии в «Крокусе» могли стать пособниками террористов

Фото: Синицын Михаил / ТАСС

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Все они решением суда арестованы до 22 мая.

Следствие считает, что четверо фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» знали о намерениях предполагаемых преступников, им вменяется пособничество в терроризме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Речь идет о Исраиле Исломове и двух его сыновьях Диловаре и Аминчоне, продавших обвиняемым автомобиль Renault, а также Алишере Касимове, который сдал им квартиру в подмосковном Путилково.

«Были осведомлены о намерениях Мирзоева, Рачабализоды, Фаридуни и Файзова совершить теракт, знали о его подготовке, способствовали им в этом. Дело же не в том, что они что-то продали», — говорится в материале.

Все четверо фигурантов заключены под стражу до 22 мая. Аминчон Исломов пытается обжаловать меру пресечения, соответствующие данные есть на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Стрельба произошла в здании «Крокус Сити Холла» вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене концертного зала выступит группа «Пикник», но внутрь ворвались люди в камуфляже и открыли огонь.

По последним данным, число погибших достигло 143 человек, количество пострадавших выросло до 360, 11 из них — дети. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.

Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной. По одной из версий, они имели некоторые контакты на стороне Незалежной.

Всего по делу о теракте были задержаны 11 человек, восемь из них арестованы до 22 мая. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, мог ли Киев быть заказчиком теракта в «Крокусе».

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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