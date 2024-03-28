СК сообщил о задержании еще одного подозреваемого по делу о теракте в «Крокусе»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 69 0

Кроме того, первые результаты расследования показали спланированный характер действий преступников.

СК сообщил о задержании еще одного подозреваемого по делу о теракте в «Крокусе»

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Правоохранители задержали еще одного подозреваемого по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Первые результаты расследования показали, что преступники тщательно спланировали свои действия и провели подготовку. Кроме того, подтверждена их связь с украинскими националистами. В частности, следователям удалось найти подтвержденные данные финансирования подготовки теракта со стороны Украины.

«Установлен и задержан еще один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в СК.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Стрельба произошла в здании «Крокус Сити Холла» вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене концертного зала выступит группа «Пикник», но внутрь ворвались люди в камуфляже и открыли огонь.

По последним данным, число погибших достигло 143 человек, количество пострадавших выросло до 360, 11 из них — дети. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.

Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной. По одной из версий, они имели некоторые контакты на стороне Незалежной.

Всего по делу о теракте были задержаны 11 человек, восемь из них арестованы до 22 мая. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четверо исполнителей теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» внесены в список террористов и экстремистов.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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