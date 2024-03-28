СК сообщил о задержании еще одного подозреваемого по делу о теракте в «Крокусе»
Кроме того, первые результаты расследования показали спланированный характер действий преступников.
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Правоохранители задержали еще одного подозреваемого по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
Первые результаты расследования показали, что преступники тщательно спланировали свои действия и провели подготовку. Кроме того, подтверждена их связь с украинскими националистами. В частности, следователям удалось найти подтвержденные данные финансирования подготовки теракта со стороны Украины.
«Установлен и задержан еще один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в СК.
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Стрельба произошла в здании «Крокус Сити Холла» вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене концертного зала выступит группа «Пикник», но внутрь ворвались люди в камуфляже и открыли огонь.
По последним данным, число погибших достигло 143 человек, количество пострадавших выросло до 360, 11 из них — дети. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.
Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной. По одной из версий, они имели некоторые контакты на стороне Незалежной.
Всего по делу о теракте были задержаны 11 человек, восемь из них арестованы до 22 мая. Следственные мероприятия продолжаются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что четверо исполнителей теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» внесены в список террористов и экстремистов.
- 28 мар
- «Закрыл собой семью»: при теракте в «Крокусе» героически погиб чиновник из Люберец
- 28 мар
- «Восторг!» — песни Магомаева обрели новую жизнь в альбоме «Голос мой услышь»
- 28 мар
- «Были те, кто спаслись из «Крокуса»: Бурунов назвал масштабным и значимым концерт группы «Пикник»
- 28 мар
- «Белая кепка и такое же лицо»: Бурунов с ужасом вспомнил, как спасал помощницу из «Крокуса»
- 28 мар
- Устроившие теракт в «Крокусе» внесены в список террористов и экстремистов
- 28 мар
- Обо всем знали? Как фигуранты дела о трагедии в «Крокусе» могли стать пособниками террористов
- 28 мар
- Роскомнадзор ограничил доступ к 11 Telegram-каналам с террористическим контентом
- 28 мар
- «Расходный материал»: мог ли Киев быть заказчиком теракта в «Крокусе»
- 28 мар
- Во имя жизни: звезды эстрады заявили о важности проекта «Голос мой услышь»
- 28 мар
- Один из обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» Исломов обжаловал арест
Читайте также
42%
0.02 100.27
-0.14
Нашли ошибку?