Число пострадавших во время теракта в «Крокусе» увеличилось до 382 человек

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 69 0

Тем временем расследование уголовного дела продолжается.

Число пострадавших во время теракта в «Крокусе» увеличилось до 382 человек

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Количество пострадавших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» увеличилось до 382 человек, сообщили ТАСС в центре медицины катастроф.

Согласно данным на утро пятницы, 29 марта, травмы и ранения в день трагедии в «Крокусе» получили 382 посетителя, включая девять детей. Амбулаторную помощь получили свыше 215 человек, порядка 100 уже были выписаны из больниц.

«По уточненным данным, пострадали 382 человека, включая девять детей. Большинству, 217 пострадавшим, оказана амбулаторная помощь. Ранее 165 человек были госпитализированы, 96 из них уже выписаны», — говорится в сообщении.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Стрельба произошла в концертном зале «Крокуса» вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной.

Всего по делу о теракте задержаны 11 человек, восемь из них арестованы. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что при теракте в «Крокусе» героически погиб чиновник из Люберец.

Тема:
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