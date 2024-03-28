«Закрыл собой семью»: при теракте в «Крокусе» героически погиб чиновник из Люберец

Власти подмосковного города окажут помощь его семье.

Во время теракта в «Крокус Сити Холле» погиб начальник управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры подмосковных Люберец Олег Шиховцев. Об этом сообщил мэр города Владимир Волков.

Telegram / Владимир Волков / VM_Volkov

«Олег погиб, как герой, закрыв собой семью. Ему было 42 года. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Олега: у него осталась жена и трое детей. Олег, спасибо за все», — написал в своем Telegram-канале градоначальник.

Олег Шиховцев работал в сфере дорожного хозяйства более 20 лет, его знали как настоящего профессионала своего дела. Волков пообещал оказать его семье всю необходимую помощь.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Стрельба произошла в концертном зале «Крокуса» вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

По последним данным, число погибших достигло 143 человек, количество пострадавших выросло до 360. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.

Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной.

Всего по делу о теракте задержаны 11 человек, восемь из них арестованы. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что МЧС опубликовало список из 143 погибших при теракте в «Крокусе».