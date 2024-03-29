Третий фигурант дела о теракте в «Крокусе» Касимов обжаловал арест

Алишер Касимов, который проходит по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», обжаловал свой арест. Материалы поступили в Басманный суд Москвы.

Он стал третьим фигурантом, подавшим апелляцию на решение суда. До него это сделали Аминчон Исломов, который продал автомобиль утроившим теракт, и его отец.

По версии следствия, именно Касимов сдавал в аренду квартиру в Путилково предполагаемым террористам. На заседании суда он заявил, что познакомился с ними через сайт объявлений. Те, когда заселялись, якобы представились строителями.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Стрельба произошла в концертном зале «Крокуса» вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной.

Всего по делу о теракте задержаны 12 человек, восемь из них арестованы. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что количество пострадавших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» увеличилось до 382 человек.