Третий фигурант дела о теракте в «Крокусе» Касимов обжаловал арест
По информации следствия, именно он сдавал квартиру предполагаемым террористам.
Фото: Пресс-служба Басманного суда / ТАСС
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Алишер Касимов, который проходит по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», обжаловал свой арест. Материалы поступили в Басманный суд Москвы.
Он стал третьим фигурантом, подавшим апелляцию на решение суда. До него это сделали Аминчон Исломов, который продал автомобиль утроившим теракт, и его отец.
По версии следствия, именно Касимов сдавал в аренду квартиру в Путилково предполагаемым террористам. На заседании суда он заявил, что познакомился с ними через сайт объявлений. Те, когда заселялись, якобы представились строителями.
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Стрельба произошла в концертном зале «Крокуса» вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.
Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной.
Всего по делу о теракте задержаны 12 человек, восемь из них арестованы. Следственные мероприятия продолжаются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что количество пострадавших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» увеличилось до 382 человек.
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